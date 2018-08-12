Badou yuvaya dönüyor

Galatasaray gözdesi Badou Ndiaye 'nin transferinde sona gelmek üzere. Bir süredir eski oyuncusunu kiralamak için Stoke City ile görüşmelerini sürdüren Sarı- Kırmızılı yönetim yaptığı son görüşmede dev bir adım attı. Senegalli futbolcunun kiralanması için İngiliz kulübüyle anlaşmanın yakın olduğu ortaya çıktı.
İSPANYA'DAN DA İSTİYORLAR
Badou Ndiaye'ye İspanya'dan bir kulübün daha talip olduğu ortaya çıkarken Galatasaray'ın yaptığı teklifin daha cazip olduğu öğrenildi. Ndiaye'nin de G.Saray'ı istemesi ibreyi Sarı-Kırmızılı kulübe çevirdi.
ÇOK UFAK PÜRÜZLER KALDI
Galatasaray Yönetimi'nin Stoke City ile yapacağı son görüşmede küçük pürüzleri gidermesi bekleniyor. Senegalli yıldızın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Stoke City ile yapılacak son görüşmelerden sonra bu transferin bitmesi bekleniyor. Senegalli futbolcunun gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü.
İSPANYA'DAN DA İSTİYORLAR
Badou Ndiaye'ye İspanya'dan bir kulübün daha talip olduğu ortaya çıkarken Galatasaray'ın yaptığı teklifin daha cazip olduğu öğrenildi. Ndiaye'nin de G.Saray'ı istemesi ibreyi Sarı-Kırmızılı kulübe çevirdi.
ÇOK UFAK PÜRÜZLER KALDI
Galatasaray Yönetimi'nin Stoke City ile yapacağı son görüşmede küçük pürüzleri gidermesi bekleniyor. Senegalli yıldızın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Stoke City ile yapılacak son görüşmelerden sonra bu transferin bitmesi bekleniyor. Senegalli futbolcunun gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü.
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