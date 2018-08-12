Orman’dan hodri meydan

Beşiktaş seçime gidiyor... Başkan Fikret Orman Divan Kurulu'nda radikal bir karar aldı. Orman yönetimde değişiklik yapmak amacıyla Genel Kurul'a gitme kararı alacaklarını açıkladı. Orman, "6,5 yıl içinde hepimiz yorulduk. Artık silkelenmemiz gerekiyor. Eylül'de tüzük tadil kongresi yapıp bunu birleştireceğim" dedi.
7 YIL İÇİNDE ENERJİMİZ DÜŞTÜ
7 yıl içinde enerjilerinin düştüğünü vurgulayan Orman, "Yönetim Kurulu arkadaşlarımdan memnunum. Yönetmek bazen zor oluyor. Daha diri daha heyecanlı bir yönetim kurulu kurmalıyız" diye konuştu.
YENİ LİSTEYLE ADAY OLACAĞIM
İsteyen herkesin aday olması gerektiğini söyleyen Orman, "Yeni listeyle aday olacağım. Projeleri olanlar, konuşanlar nasıl çözeceklerini anlatsınlar. 'Hodri meydan diyorum'. Beşiktaş için çalışmaya devam" dedi.
BİZ NE KARA KIŞLAR GÖRDÜK
Geldikleri noktada kriz olduğunu ifade eden Orman, "Bu krizi ben yaratmadım. Bunu çözmek bizim işimiz. Beşiktaş bizim canımız. Biz ne kara kışlar gördük. Bu camia hepsini aşacak güçte" ifadesini kullandı.
GÜNEŞ'İN SORUMLULUĞU VAR
Hocaya sormadan transferin olmayacağını belirten Orman, "Ancak Şenol Güneş Beşiktaş Yönetimi'nin üstünde biri değil. Bize sorumlulukları olan biri. Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı" dedi.
BORÇ 2 MİLYAR 103 MİLYON
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kulübün borcunu 2 milyar 103 milyon 854 bin 723 lira olarak açıkladı. Yamantürk, "Borç yükü 7 milyon Euro artmış. Şampiyonlar Ligi gelirlerimiz var, futbolcu satışlarımız var. Buna rağmen borç yükü arttı. Bu borç yükü ülkelerin, şirketlerin istiklalini ve istikbalini elinden alır" ifadesini kullandı.
7 YIL İÇİNDE ENERJİMİZ DÜŞTÜ
7 yıl içinde enerjilerinin düştüğünü vurgulayan Orman, "Yönetim Kurulu arkadaşlarımdan memnunum. Yönetmek bazen zor oluyor. Daha diri daha heyecanlı bir yönetim kurulu kurmalıyız" diye konuştu.
YENİ LİSTEYLE ADAY OLACAĞIM
İsteyen herkesin aday olması gerektiğini söyleyen Orman, "Yeni listeyle aday olacağım. Projeleri olanlar, konuşanlar nasıl çözeceklerini anlatsınlar. 'Hodri meydan diyorum'. Beşiktaş için çalışmaya devam" dedi.
BİZ NE KARA KIŞLAR GÖRDÜK
Geldikleri noktada kriz olduğunu ifade eden Orman, "Bu krizi ben yaratmadım. Bunu çözmek bizim işimiz. Beşiktaş bizim canımız. Biz ne kara kışlar gördük. Bu camia hepsini aşacak güçte" ifadesini kullandı.
GÜNEŞ'İN SORUMLULUĞU VAR
Hocaya sormadan transferin olmayacağını belirten Orman, "Ancak Şenol Güneş Beşiktaş Yönetimi'nin üstünde biri değil. Bize sorumlulukları olan biri. Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı" dedi.
BORÇ 2 MİLYAR 103 MİLYON
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk kulübün borcunu 2 milyar 103 milyon 854 bin 723 lira olarak açıkladı. Yamantürk, "Borç yükü 7 milyon Euro artmış. Şampiyonlar Ligi gelirlerimiz var, futbolcu satışlarımız var. Buna rağmen borç yükü arttı. Bu borç yükü ülkelerin, şirketlerin istiklalini ve istikbalini elinden alır" ifadesini kullandı.
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