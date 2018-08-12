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Emre Akbaba adım adım 'a

Cimbom’un kadrosuna katmak istediği Emre, Alanya’nın Sivas’la oynadığı maça yedek başladı. Bu gelişme ‘ayrılık’ iddialarını güçlendirdi

Emre Akbaba adım adım Galatasaraya
Galatasaray'lı taraftarları heyecanlandıran gelişme... Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Emre Akbaba, takımı Alanyaspor'un dün Sivasspor'la oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. 'a gelmek için kulübüne rest çeken 25 yaşındaki futbolcunun maça yedek başlaması Sarı-Kırmızılılar'a olacağı iddialarını güçlendirdi. Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da Emre ile ilgili, "Takımdan gidecek gibi sezona hazırlandık ve o yüzden ona ilk 11'de şans vermedik. Bu durum bir an önce netleşmeli" dedi.


TARAFTAR DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
G.Saray'ın transferinde sona yaklaştığı Emre'yi Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor.
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