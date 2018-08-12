Galatasaray'lı taraftarları heyecanlandıran gelişme... Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Emre Akbaba, takımı Alanyaspor'un dün Sivasspor'la oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. Galatasaray'a gelmek için kulübüne rest çeken 25 yaşındaki futbolcunun maça yedek başlaması Sarı-Kırmızılılar'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi. Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da Emre ile ilgili, "Takımdan gidecek gibi sezona hazırlandık ve o yüzden ona ilk 11'de şans vermedik. Bu durum bir an önce netleşmeli" dedi.
TARAFTAR DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
G.Saray'ın transferinde sona yaklaştığı Emre'yi Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor.
TARAFTAR DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
G.Saray'ın transferinde sona yaklaştığı Emre'yi Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor.
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