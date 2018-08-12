İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan dünkü açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen görevli görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denilirken, bugün de bir açıklama yapıldı.
Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe-Bursaspor maçında 6'sı Fenerbahçe, 16'sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 kişiye 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığını duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe - Bursaspor maçında taraftarın darp edilmesi iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığını duyuruldu.Fenerbahçe ile Bursaspor arasında Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde dün oynanan maçın ardından deplasman tribünün koridorlarında bir polisin bir taraftarı darp ettiği iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama gelmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan dünkü açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen görevli görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denilirken, bugün de bir açıklama yapıldı.
Etiketler: süper lig , Bursaspor , Fenerbahçe , TFF
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