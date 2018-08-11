Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstürü dün çekildi. Ligde yeni sezon 6 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Ocak 2019'da sona erecek. İlk hafta maçlarında F.Bahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, G.Saray ile de Anadolu Efes karşılaşacak.
Potada ilk hafta derbi heyecanı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde dün fikstür çekimi yapıldı. İlk hafta iki derbi maç oynanacak
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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