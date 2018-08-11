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Potada ilk hafta derbi heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde dün fikstür çekimi yapıldı. İlk hafta iki derbi maç oynanacak

Potada ilk hafta derbi heyecanı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstürü dün çekildi. Ligde yeni sezon 6 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Ocak 2019'da sona erecek. İlk hafta maçlarında F.Bahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, G.Saray ile de Anadolu Efes karşılaşacak.
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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