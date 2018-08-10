Fenerbahçe yaklaşık 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfettiği Leicester City'nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani'yi 1 yıllığına kiralamayı başardı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen İslam Slimani'nin bu geceki Bursaspor maçını tribünden izlemesi bekleniyor.
Leicester ile ufak tefek prüzleri de halleden Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli verecek. İslam Slimani'ye de yıllık 3.5 milyon Euro ödemede bulunulacak.
EŞİNDEN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM
Bu arada Islam Slimani'nin eşi Youssra Slimani, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eşinin arabaya binerken kısa bir videosunu paylaşan Youssra Slimani, Türk Bayrağı ve uçak emojileri de kullandı.
FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR...
30 yaşında ve 1.88 boyunda olan İslam Slimani, 2016 yılında Leicester City tarafından Sporting Lizbon'dan 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Slimani, Cezayir Milli Takımı'nda 58 kez forma giydi..
Leicester ile ufak tefek prüzleri de halleden Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli verecek. İslam Slimani'ye de yıllık 3.5 milyon Euro ödemede bulunulacak.
EŞİNDEN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM
Bu arada Islam Slimani'nin eşi Youssra Slimani, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eşinin arabaya binerken kısa bir videosunu paylaşan Youssra Slimani, Türk Bayrağı ve uçak emojileri de kullandı.
FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR...
30 yaşında ve 1.88 boyunda olan İslam Slimani, 2016 yılında Leicester City tarafından Sporting Lizbon'dan 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Slimani, Cezayir Milli Takımı'nda 58 kez forma giydi..
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