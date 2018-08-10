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Son dakika: İslam Slimani 'a geldi

'nin anlaşmaya vardığı 'da

Fenerbahçenin yeni golcüsü İstanbulda!
yaklaşık 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfettiği 'nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani'yi 1 yıllığına kiralamayı başardı. Gece saatlerinde 'a gelen İslam Slimani'nin bu geceki maçını tribünden izlemesi bekleniyor.



Leicester ile ufak tefek prüzleri de halleden Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli verecek. İslam Slimani'ye de yıllık 3.5 milyon Euro ödemede bulunulacak.

EŞİNDEN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM
Bu arada 'nin eşi , sosyal medya hesabından bir bulundu. Eşinin arabaya binerken kısa bir videosunu paylaşan Youssra Slimani, Türk Bayrağı ve uçak emojileri de kullandı.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR...
30 yaşında ve 1.88 boyunda olan İslam Slimani, 2016 yılında Leicester City tarafından 'dan 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Slimani, Cezayir 'nda 58 kez forma giydi..
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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 00:46
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