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Altın ayak

Tayyip Erdoğan düşmanlığı nedeniyle Almanların ırkçılığına maruz kalan ’e bir destek daha geldi. Adidas’ın yeni ürettiği kramponların ’deki tanıtım yüzü Mesut oldu

Altın ayak
Mesut Özil kendisine yapılan ırkçı uygulamaları sebep gösterdi ve Alman 'nı bıraktı. Başkan Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinden bu yana akılalmaz ırkçı söylemler yapan Alman futbol dünyası ise sınır tanımadı. Üst üste gelen ırkçı açıklamalar nedeniyle Almanlar bile Mesut'a yapılanlara tepki gösterdi. Bu süreç içinde tüm dünyadan Mesut'a destek gelirken en çok da takımı ve Arsenal taraftarları yıldız oyuncuya sahip çıktı. Takımın 10 numaralı formasını Mesut'a veren Arsenal hazırlık maçlarında ise onu kaptan yaptı.



Diğer taraftan , Mesut'u oynattığı yeni reklam filmini iptal ederken Adidas ise yeni kramponu için Arsenal'daki tanıtım yüzü olarak Mesut'u seçti. Mesut dün Arsenal formasıyla Adidas'ın yeni Predator kramponlarının tanıtım çekiminde yer aldı. Kramponların 300 Euro olduğu açıklandı.


HEDEF YİNE AMİNE
Amine Gülşe, 'e verdiği destek nedeniyle, ırkçı saldırıların bir kez daha i oldu. Ünlü futbolcunun manken nişanlısının sosyal medyada yaptığı paylaşımların altına Almanlar tarafından hakaret içerikle yorumlar yapıldı.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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