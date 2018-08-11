Altın ayak

Mesut Özil kendisine yapılan ırkçı uygulamaları sebep gösterdi ve Alman Milli Takımı'nı bıraktı. Başkan Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinden bu yana akılalmaz ırkçı söylemler yapan Alman futbol dünyası ise sınır tanımadı. Üst üste gelen ırkçı açıklamalar nedeniyle Almanlar bile Mesut'a yapılanlara tepki gösterdi. Bu süreç içinde tüm dünyadan Mesut'a destek gelirken en çok da takımı Arsenal ve Arsenal taraftarları yıldız oyuncuya sahip çıktı. Takımın 10 numaralı formasını Mesut'a veren Arsenal hazırlık maçlarında ise onu kaptan yaptı.
Diğer taraftan Vodafone Almanya, Mesut'u oynattığı yeni reklam filmini iptal ederken Adidas ise yeni kramponu için Arsenal'daki tanıtım yüzü olarak Mesut'u seçti. Mesut dün Arsenal formasıyla Adidas'ın yeni Predator kramponlarının tanıtım çekiminde yer aldı. Kramponların 300 Euro olduğu açıklandı.
HEDEF YİNE AMİNE
Amine Gülşe, Mesut Özil'e verdiği destek nedeniyle, ırkçı saldırıların bir kez daha hedefi oldu. Ünlü futbolcunun manken nişanlısının sosyal medyada yaptığı paylaşımların altına Almanlar tarafından hakaret içerikle yorumlar yapıldı.
Diğer taraftan Vodafone Almanya, Mesut'u oynattığı yeni reklam filmini iptal ederken Adidas ise yeni kramponu için Arsenal'daki tanıtım yüzü olarak Mesut'u seçti. Mesut dün Arsenal formasıyla Adidas'ın yeni Predator kramponlarının tanıtım çekiminde yer aldı. Kramponların 300 Euro olduğu açıklandı.
HEDEF YİNE AMİNE
Amine Gülşe, Mesut Özil'e verdiği destek nedeniyle, ırkçı saldırıların bir kez daha hedefi oldu. Ünlü futbolcunun manken nişanlısının sosyal medyada yaptığı paylaşımların altına Almanlar tarafından hakaret içerikle yorumlar yapıldı.
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