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Şimdi gözü efsanede!

’de 19.76 koşarak Avrupalı atletler içinde en iyi 2. dereceyi yapan Ramil, gözünü efsane isim ’nın 19.72’lik derecesine çevirdi...

Şimdi gözü efsanede!
Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 19.76'lık derecesiyle 200 metrede kazanan Ramil Guliyev büyük düşünüyor. , tarihin en iyisi olmayı hedefliyor.

Müthiş performansıyla Avrupalı atletler arasında tarihin en iyi 2. derecesine imza atan Ramil gözünü efsane İtalyan atlet Pietro Mannea'nın rekoruna dikmiş durumda



BÖYLE GİDERSE KESİN BAŞARIR
Mannea'nın 1979'da yaptığı 19.72'lik derece 39 yıldır geçilemedi. İtalyan atletin rekoruna 4 salise yakın olan Ramil'in bu grafiğini sürdürmesi halinde hedefe ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SON 100'DE FIRTINA GİBİYDİ
28 yaşındaki Ramil Guliyev'in başarısı dış basında da geniş yankı buldu... Alman gazeteleri, "Guliyev, Dünya Şampiyonası'ndaki performansının da üstüne çıktı. Özellikle son 100 metrede rüzgar gibiydi" yorumunu yaptı.

​TÜRK SPOR TARİHİNE ALTIN HARFLERLE GEÇTİ
2017 yılında Londa'da Dünya Şampiyonluğu'na imzasını atan Ramil Guliyev, Berlin'de de Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Ramil kısa sürede Türk spor tarihine altın harflerle geçti.

OKTAY: RAMİL GULIYEV'İ YÜREKTEN KUTLUYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nda altın madalya kazanan milli atlet 'i kutladı. Oktay, "milli atletimiz Ramil Guliyev'i gönülden kutluyorum" ifadesini kullandı
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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