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Yusuf’a Sociedad kancası

Yusuf Yazıcı için İspanyol ekibi R. Sociedad, Trabzonspor’un kapısını çaldı

Yusuf’a Sociedad kancası
Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olan Yusuf Yazıcı için İspanyol kulübü Real Sociedad, Trabzonspor'la temasa geçti. 21 yaşındaki oyuncu için İspanyollar'ın 12 milyon Euro+bir sonraki satıştan %20'lik pay önerdiği öğrenildi.
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