Yusuf’a Sociedad kancası

Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olan Yusuf Yazıcı için İspanyol kulübü Real Sociedad, Trabzonspor'la temasa geçti. 21 yaşındaki oyuncu için İspanyollar'ın 12 milyon Euro+bir sonraki satıştan %20'lik pay önerdiği öğrenildi.