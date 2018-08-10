Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olan Yusuf Yazıcı için İspanyol kulübü Real Sociedad, Trabzonspor'la temasa geçti. 21 yaşındaki oyuncu için İspanyollar'ın 12 milyon Euro+bir sonraki satıştan %20'lik pay önerdiği öğrenildi.
Yusuf’a Sociedad kancası
Yusuf Yazıcı için İspanyol ekibi R. Sociedad, Trabzonspor’un kapısını çaldı
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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