Yasmani Copello’dan gümüş madalya

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli kategorisinde gümüş madalya kazandı ve Ramil Guliyev'le birlikte ülkemize büyük bir sevinç yaşattı. Copello, Berlin'deki şampiyonada 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derecesiyle gümüş madalya elde elde etti.
Etiketler: Ramil Guliyev , gümüş madalya , Yasmani Copello , Berlin
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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