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Yasmani Copello’dan gümüş madalya
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Escobar, erkekler 400 metre engelli kategorisinde kazandı ve 'le birlikte ülkemize büyük bir sevinç yaşattı. Copello, 'deki şampiyonada 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derecesiyle gümüş madalya elde elde etti.
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