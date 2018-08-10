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Partizan ilk maçı kazandı

Partizan ilk maçı kazandı
Beşiktaş'ın ​LASK Linz'i elemesi halinde bir sonraki turdaki rakibinin belli olacağı Nordsjaelland- Partizan eşleşmesinde ilk maçı Partizan deplasmanda 2-1 kazandı. Sırp ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ricardo Gomes ile 65'te Goran Zakoric kaydetti. Partizan tur için önemli önemli avantaj sağladı.
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