Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi halinde bir sonraki turdaki rakibinin belli olacağı Nordsjaelland- Partizan eşleşmesinde ilk maçı Partizan deplasmanda 2-1 kazandı. Sırp ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ricardo Gomes ile 65'te Goran Zakoric kaydetti. Partizan tur için önemli önemli avantaj sağladı.
Partizan ilk maçı kazandı
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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