Partizan ilk maçı kazandı

Beşiktaş'ın ​LASK Linz'i elemesi halinde bir sonraki turdaki rakibinin belli olacağı Nordsjaelland- Partizan eşleşmesinde ilk maçı Partizan deplasmanda 2-1 kazandı. Sırp ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ricardo Gomes ile 65'te Goran Zakoric kaydetti. Partizan tur için önemli önemli avantaj sağladı.