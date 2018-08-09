Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev şampiyonu oldu. Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona rekorunu da kırdı.
Son dakika: Ramil Guliyev, Avrupa şampiyonu
Son dakika haberi...Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Etiketler: Ramil Guliyev
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