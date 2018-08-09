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  1. Milli Atlet Avrupa ikincisi!

Son dakika: , Avrupa şampiyonu

Son dakika haberi...Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede milli atlet , 19,76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Son dakika: Ramil Guliyev, Avrupa şampiyon
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede milli atlet şampiyonu oldu. Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona rekorunu da kırdı.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 22:08
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