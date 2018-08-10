Yol Durumu
  1. Morteza transferinde düğüm çözülüyor
  2. Fener kanatlanacak

Fener’den Slimanı bombası

İngiliz basını, İslam Slimani’nin ’ye kiralık olarak gelmeye çok yakın olduğunu duyurdu... Resmi açıklama her an yapılabilir

Fener’den Slimanı bombası

FENERBAHÇE santrfor ini bitirmek üzere. İngiltere'de dün transferin son günü yaşanırken haberler de art arda geldi. İngiltere'nin önemli yayın kuruluşlarından Sky Sports, Leicester City forveti Islam Slimani'nin Fenebahçe'ye kiralık olarak gitmeye çok yakın olduğunu duyurdu.

​MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Haberde kulüplerin anlaşmaya çok yaklaştığını ve kısa süre içerisinde el sıkışmalarının beklendiği belirtildi. Slimani'nin menajeri geçtiğimiz gün 'a gelip Fener yönetimi ile görüşmüştü

SKY SPORTS MUHABİRİ DUYURDU
Sky ​Sports muhabiri Rob Dorsett, "Son dakikaya kadar ne olacağını bilemeyiz ama Islam Slimani, Türkiye'ye doğru gidiyor" açıklamasını yaptı. Resmi açıklama ise her ana gelebilir.

30 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
30 yaşındaki Cezayirli golcü 2016'nın Ağustos ayında Sporting Lizbon'dan 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. İslam Slimani, kariyeri boyunca 244 maça çıktı, 99 gol atıp 28 asist kaydetti.

Etiketler: , , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar