Fener’den Slimanı bombası

FENERBAHÇE santrfor transferini bitirmek üzere. İngiltere'de dün transferin son günü yaşanırken haberler de art arda geldi. İngiltere'nin önemli yayın kuruluşlarından Sky Sports, Leicester City forveti Islam Slimani'nin Fenebahçe'ye kiralık olarak gitmeye çok yakın olduğunu duyurdu.



​MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Haberde kulüplerin anlaşmaya çok yaklaştığını ve kısa süre içerisinde el sıkışmalarının beklendiği belirtildi. Slimani'nin menajeri geçtiğimiz gün İstanbul'a gelip Fener yönetimi ile görüşmüştü



SKY SPORTS MUHABİRİ DUYURDU

Sky ​Sports muhabiri Rob Dorsett, "Son dakikaya kadar ne olacağını bilemeyiz ama Islam Slimani, Türkiye'ye doğru gidiyor" açıklamasını yaptı. Resmi açıklama ise her ana gelebilir.



30 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

30 yaşındaki Cezayirli golcü 2016'nın Ağustos ayında Sporting Lizbon'dan 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. İslam Slimani, kariyeri boyunca 244 maça çıktı, 99 gol atıp 28 asist kaydetti.