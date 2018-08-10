Başakşehir salladı ama yıkamadı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde konuk ettiği Premier Lig ekibi Burnley ile 0-0 berabere kaldı.



ETKİLİ ATAKLAR

2. dakikada sağ kanatta gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Elia'nın şutunda meşin yuvarlak oyun alanı dışına çıktı. 36. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Joe Hart kornere çeldi. 61. dakikada Epureanu'nun ceza sahasına yaptığı ortada Visca'nın kafayla indirdiği topla buluşan Jojic'in şutu direğin yanından dışarı çıktı. 74. dakikada sol kanatta köşe vuruşu kullanan Emre'nin ortasında ceza sahası içinde Mahmut'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu maçın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'in sahasında oynanacak.

AVCI: TUR ŞANSIMIZ BİTMEDİ

Maçın ardından konuşan Başakşehir'in hovası Abdullah Avcı, tur şanslarının devam ettiği isöyledi. Avcı, "Gole yakın olan taraftık. rakibimizin pozisyonu yom gibi. Kazanmalıydık ama 2. maça tur şansımızla çıkacağız" dedi.



