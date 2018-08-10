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82 günlük hasret bitiyor perde açılıyor

’de 2018-19 sezonu bu akşam A.Gücü-G.Saray maçıyla başlayacak... 13 ilden 18 takım, 290 günlük maratonda 306 maç yapacak

82 günlük hasret bitiyor perde açılıyor
Ve hasret bitiyor... Spor Toto Süper Lig'de 2018- 2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu, 82 günlük aranın ardından bugün başlıyor.

DEVRE 23 ARALIK'TA
Sezonun ilk maçında Ankaragücü ile Galatasaray, Başkent'te 21.45'te kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin 13 ilinden 18 takım, 290 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda ter dökecek. İlk yarı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı, 25 Ocak 2019'da oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayıp, sezon 26 Mayıs'ta tamamlanacak.
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