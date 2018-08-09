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Victoria de 6’ncı oldu

Victoria Zeynep Güneş 200 metrede 6’ncı oldu
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar bireysel karışıkta 2.12.17'lik derecesiyle yarışı 6. sırada tamamladı. Organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Ekaterina Avramova ise kadınlar 200 metre yarı finalinde elendi
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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