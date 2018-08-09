İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre bireysel karışıkta 2.12.17'lik derecesiyle yarışı 6. sırada tamamladı. Organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Ekaterina Avramova ise kadınlar 200 metre yarı finalinde elendi
Victoria Zeynep Güneş 200 metrede 6’ncı oldu
Etiketler: 200 metre , Zeynep Güneş , Milli sporcu
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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