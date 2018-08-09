Transfere ‘dev’ ayar

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eğer Devler Ligi’ne katılırsa santrfor, stoper, sol bek ve kanat takviyesi yapılacak.. . Ancak yine hüsran yaşanırsa bütçe düşecek ve maksimum 2 olacak

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Şu ana kadar yabancı oyuncu inde tek hamlesini Andre Ayew ile yapabilen Fenerbahçe'de her şey Şampiyonlar Ligi'ne endeksli... Benfica maçında takımın eksikleri çok açık bir şekilde gözler önüne serilse de yönetim ön elemede gösterilecek performansa göre adım atacak.

4 TAKVİYE İSTİYOR
Fenerbahçe eğer önce Benfica'yı ardından da PAOK-Spartak Moskova galibini eleyip gruplara kalırsa 4 transfer yapılacak. Cocu'nun yönetimden forvet, sol bek, kanat ve stoper takviyesi istediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler forvet ve stoper transferini kesin olarak gerçekleştirecek.

GRUPLAR ŞART!
Sol bek ve kanat takviyesi ise Devler Ligi'ne bağlı olacak. Gruplara kalınamazsa transfer bütçesi de küçülecek.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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