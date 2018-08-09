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Terim’den özel terapi

Kurt teknik adam, A.Gücü maçı öncesi , yıldız oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı

Terim’den özel terapi
G.Saray Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesi yıldız oyunculardan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis, Selçuk İnan ve Fernando Muslera ile bir toplantı yaptı. Terim'in bu toplantıda oyuncularına, "Akhisar maçı geride kaldı. Artık ayağa kalkma zamanı. A.Gücü maçıyla seriye başlayalım. Sizlere güvenim tam" dedi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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