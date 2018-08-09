G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesi yıldız oyunculardan Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis, Selçuk İnan ve Fernando Muslera ile bir toplantı yaptı. Terim'in bu toplantıda oyuncularına, "Akhisar maçı geride kaldı. Artık ayağa kalkma zamanı. A.Gücü maçıyla seriye başlayalım. Sizlere güvenim tam" dedi.
Terim’den özel terapi
Kurt teknik adam, A.Gücü maçı öncesi , yıldız oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı
Etiketler: Teknik Direktörü , Fatih Terim , selçuk inan , Fernando Muslera , belhanda , Gomis
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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