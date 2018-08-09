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haberi... erkekler 400 metre engellide milli atlet ikinci olarak kazandı.

Milli Atlet Avrupa ikincisi!
'nın 400 metre engelli finalinde 47.81 derece yapan milli atlet , Türkiye rekorunu kırarak kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın yarı final üçüncü serisinde yarışan 31 yaşındaki sporcu, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale yükselmişti. Bugünkü 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derece yapan milli atlet, Türkiye rekorunu da kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

2016 yılında Hollanda'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, bu sefer gümüş madalya kazandı.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 21:39
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