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  1. İngilizler duyurdu! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

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, ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını, 22 yaşındaki savunmacının çalışma izni aldıktan sona in gerçekleşeceğini duyurdu.

Milli futbolcu imzayı attı!

, ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını, 22 yaşındaki savunmacının çalışma izni aldıktan sona in gerçekleşeceğini duyurdu.

'inin zirveye oynayan ekiplerinden Leicester City, 15 kez A Milli formayı giyen Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Leicester City'nin resmi sitesinden duyurduğu transferde 22 yaşındaki yıldız için ödenen bonservis belirtilmezken bu imza karşısında City'nin kasasından 30 milyon euro çıkması bekleniyor.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü transferinin ardından İngiliz stoper Maguaire'in ile anlaşması bekleniyor.

ALTINORDU'NUN KASASI DOLACAK
Altınoru altyapısından çıkan Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Freiburg'a 2.5 milyon bonservisle transfer olmuştu.

Çağlar'ın Söyüncü'nün Leicester City'ye transferiyle da bonservis ücretinden yüzde 25 yetiştirme payı alacak. Altınordu bu transferden 10.5 milyon euro; yaklaşık 67 milyon TL kazanacak.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 20:32
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