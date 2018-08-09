Yol Durumu
  1. Flaş iddia: Bir Ayew de Galatasaray alıyor
  2. Bizim için büyük fırsat

’ye hücum

Sarı-Kırmızılılar uzun süredir bitirmek istediği Ndiaye ve Denayer için girşimlere hız verecek Ayrıca Bruno için de görüşme yapılacak

İngiltere’ye hücum
Süper Kupa maçında Akhisar'a karşı alınan yenilgi ve oynanan kötü futbol sonrası çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Ada operasyonu başlıyor... Sarı- Kırmızılı yönetim hedefindeki 3 yıldız için bugünden itibaren temaslara hız verecek.

​NDIAYE ARTIK BİTİYOR
Yaşanan bu hareketliliğin nedeni, İngiltere'de transfer döneminin bugün bitecek olması... Cimbom ilk olarak uzun süredir görüştüğü Badou Ndiaye'yi bitirecek.

RESMİ İMZA ÇOK YAKINDA
Premier Lig takımlarından beklediği teklifi alamayan Senegalli yıldızın birkaç gün içinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Yönetim aynı şekilde Denayer'in kiralanması için de temaslarda bulunacak.



DEFANSTA 'B PLANI' INDİ!
Eğer Belçikalı yıldızla ilgili sorun yaşanırsa rota Martins Indi'ye dönecek... Sarı- Kırmızılılar, Denayer'e alternatif olarak gördüğü Hollandalı yıldızla görüşecek.


Etiketler: , , , , , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar