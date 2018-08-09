Gol yememek önemli

Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lask Linz maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Avrupa'da oynadığımız her maç önemli. Kazanılması gereken maçlar. Gol yemeden kazanmak ilk maçta önemlidir. Ama her şeye rağmen 2 maçın sonunda tur atlayan belli olacak. Gücümüzü biliyoruz. Rakibin avantajı 3-4 yıldır birlikte oynayan oyuncular" dedi.
Transferle ilgili de konuşan Güneş, "Şikayet etmeden, elimizdeki oyuncularla beklentileri karşılamamız gerekiyor. Vida takıma geldiğinde gitme düşüncesini söylemedi" şeklinde konuştu.
Transferle ilgili de konuşan Güneş, "Şikayet etmeden, elimizdeki oyuncularla beklentileri karşılamamız gerekiyor. Vida takıma geldiğinde gitme düşüncesini söylemedi" şeklinde konuştu.
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