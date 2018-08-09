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yememek önemli

Gol yememek önemli
, Lask Linz maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Avrupa'da oynadığımız her maç önemli. Kazanılması gereken maçlar. Gol yemeden kazanmak ilk maçta önemlidir. Ama her şeye rağmen 2 maçın sonunda tur atlayan belli olacak. Gücümüzü biliyoruz. Rakibin avantajı 3-4 yıldır birlikte oynayan oyuncular" dedi.

ilgili de konuşan Güneş, "Şikayet etmeden, elimizdeki oyuncularla beklentileri karşılamamız gerekiyor. Vida takıma geldiğinde gitme düşüncesini söylemedi" şeklinde konuştu.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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