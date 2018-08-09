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Galatasaray'dan Jordan Ayew bombası

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız devam ederken, gündeme bomba bir isim geldi.

Galatasaraydan Ayew bombası!
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia geldi.

Ada basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew'in sarı-kırmızılı ekipten teklif aldığını öne sürdü.

Haberde, Galatasaray'ın Swansea formasını giyen Ganalı yıldızı kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 10:09
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