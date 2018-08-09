Galatasaray'dan Jordan Ayew bombası

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia geldi.
Ada basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew'in sarı-kırmızılı ekipten teklif aldığını öne sürdü.
Haberde, Galatasaray'ın Swansea formasını giyen Ganalı yıldızı kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.
Ada basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew'in sarı-kırmızılı ekipten teklif aldığını öne sürdü.
Haberde, Galatasaray'ın Swansea formasını giyen Ganalı yıldızı kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.
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