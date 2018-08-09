Galatasaray'dan Jordan Ayew bombası

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia geldi.



Ada basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew'in sarı-kırmızılı ekipten teklif aldığını öne sürdü.



Haberde, Galatasaray'ın Swansea formasını giyen Ganalı yıldızı kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.