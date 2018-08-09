Başakşehir - Burnley maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir deplasmanda oynayacağı ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki Medipol Başakşehir - Burnley maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde....
BAŞAKŞEHİR - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
M.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de İngiliz ekibi Burnley ile karşılaşacak. Avrupa'da 17. maçına çıkacak turuncu-lacivertlilerin bu kritik randevusu TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
AVCI: BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyledi.
Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile yarın yapacakları ilk maç öncesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Uzun süredir sezona hazırlandıklarını aktaran Avcı, "Yarın ilk resmi müsabakamızı oynayacağız. Avrupa kupalarına katılan, ligde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.
Sezona galibiyetle başlamak istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:
"Umarım kazanarak başlarız. Burnley, son 50 senede ilk kez Avrupa kupalarına katılıyor. Tipik bir İngiliz takımı. Benzer yönlerimiz var. Hocaları 6 senedir çalışıyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Doğrudan oyunu çok fazla deneyen, kenardan isabetli ortalar yapabilen, 4-4-2 ve 4-2-3-1 düzeninde oynayan, fizik kalitesi yüksek ve az pas yapan bir takımla mücadele edeceğiz. Uluslararası arenada her takımın iyi planı olduğu için kolay değil ama biz de 5 senedir Avrupa kupalarında adım adım ilerliyoruz. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Son 2 senedir kovaladığımız tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve başarılı olmak istiyoruz."
Son 5 senedir Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini aktaran turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, "Bir kulübün gelişimi adına son derece önemli mesafeler kat ediyoruz. Hollanda, İspanya, Belçika ve Bulgaristan takımlarıyla karşılaştık. Oyun anlamında ve diğer ülke futbollarını tanıma adına önemli gelişim sağladık. İlk kez bir İngiliz takımıyla karşılaşacağız. Canlı izlettirdik ve analizlerini yaptık. Değişik kültürlerle karşılaşmak, cebimize bir çok şey koyuyor. Bir takımın olumlu yönleri varsa olumsuz yönleri de var. Onun üzerinden planlı bir şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.
Emmanuel Adebayor'un yarınki maçta kadroda olmayacağını aktaran Abdullah Avcı, "Adebayor son derece sağlıklı. Kendisiyle özel bir görüşme yaptık. Sadece biraz maç eksiği var. UEFA kadrosunda bizimle ama yarın olmayacak. Kendi özel çalışmalarına devam edecek. Hafta sonu tekrar konuşup, Trabzonspor maçı için karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Avcı, Arda Turan'ın da sakatlıktan yeni çıktığını hatırlatarak, "Arda Turan'ın ligde cezası var. Sakatlıktan dolayı yeni yeni takımla çalışmaya başladı. Umarım ikinci turda bizimle birlikte olacaktır." şeklinde görüş belirtti.
EMRE BELÖZOĞLU: "HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK"
Turuncu-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi.
İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran tecrübeli orta saha oyuncusu, "İlk resmi müsabakamız öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yaklaşık 35 gündür çalışıyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Son 1 haftadır hocalarımız rakibimiz hakkında gerekli bilgileri verdi. Hedefimiz gruplara kalmak. Bu sezon statü zor ama elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin kuvvetinin bilincinde sahaya çıkacağız, ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Daha önce İngiltere Premier Lig'de forma giydiğini hatırlatan Emre, şunları kaydetti:
"Bu seviye, kendi ligimizin üstünde. İngiltere'de 3 sezon oynadım. Tempolu bir lig. Oyuncular, bizim ligdekilere göre daha fit ve maça kendilerini iyi hazırlıyor. Bizim takımda da bu seviyelerde oynamış çok sayıda futbolcu var. Takım ve oyuncu bazında kendimizi iyi hazırladık. Bu seviyeye hazır bir şekilde geldik. İki taraf için de zor bir maç olacak. Sahada herkes gibi elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarımı motive etme konusunda kendimi kaptırdığım dönemler oluyor ama arkadaşlarım da yıllarca bu seviyede oynamış ve bunun bilincindeler."
BAŞAKŞEHİR - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
M.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de İngiliz ekibi Burnley ile karşılaşacak. Avrupa'da 17. maçına çıkacak turuncu-lacivertlilerin bu kritik randevusu TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İngiltere temsilcisi Burnley, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Sean Dyche yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Medipol Başakşehir-Burnley maçı, yarın saat 21.00'de başlayacak.
Burnley'nin müsabakaya Hart, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Lennon, Westwood, Cork, Gudmundsson, Hendrick, Wood ilk 11'iyle başlaması bekleniyor.
AVCI: BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyledi.
Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile yarın yapacakları ilk maç öncesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Uzun süredir sezona hazırlandıklarını aktaran Avcı, "Yarın ilk resmi müsabakamızı oynayacağız. Avrupa kupalarına katılan, ligde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.
Sezona galibiyetle başlamak istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:
"Umarım kazanarak başlarız. Burnley, son 50 senede ilk kez Avrupa kupalarına katılıyor. Tipik bir İngiliz takımı. Benzer yönlerimiz var. Hocaları 6 senedir çalışıyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Doğrudan oyunu çok fazla deneyen, kenardan isabetli ortalar yapabilen, 4-4-2 ve 4-2-3-1 düzeninde oynayan, fizik kalitesi yüksek ve az pas yapan bir takımla mücadele edeceğiz. Uluslararası arenada her takımın iyi planı olduğu için kolay değil ama biz de 5 senedir Avrupa kupalarında adım adım ilerliyoruz. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Son 2 senedir kovaladığımız tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve başarılı olmak istiyoruz."
Son 5 senedir Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini aktaran turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, "Bir kulübün gelişimi adına son derece önemli mesafeler kat ediyoruz. Hollanda, İspanya, Belçika ve Bulgaristan takımlarıyla karşılaştık. Oyun anlamında ve diğer ülke futbollarını tanıma adına önemli gelişim sağladık. İlk kez bir İngiliz takımıyla karşılaşacağız. Canlı izlettirdik ve analizlerini yaptık. Değişik kültürlerle karşılaşmak, cebimize bir çok şey koyuyor. Bir takımın olumlu yönleri varsa olumsuz yönleri de var. Onun üzerinden planlı bir şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.
Emmanuel Adebayor'un yarınki maçta kadroda olmayacağını aktaran Abdullah Avcı, "Adebayor son derece sağlıklı. Kendisiyle özel bir görüşme yaptık. Sadece biraz maç eksiği var. UEFA kadrosunda bizimle ama yarın olmayacak. Kendi özel çalışmalarına devam edecek. Hafta sonu tekrar konuşup, Trabzonspor maçı için karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Avcı, Arda Turan'ın da sakatlıktan yeni çıktığını hatırlatarak, "Arda Turan'ın ligde cezası var. Sakatlıktan dolayı yeni yeni takımla çalışmaya başladı. Umarım ikinci turda bizimle birlikte olacaktır." şeklinde görüş belirtti.
EMRE BELÖZOĞLU: "HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK"
Turuncu-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi.
İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran tecrübeli orta saha oyuncusu, "İlk resmi müsabakamız öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yaklaşık 35 gündür çalışıyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Son 1 haftadır hocalarımız rakibimiz hakkında gerekli bilgileri verdi. Hedefimiz gruplara kalmak. Bu sezon statü zor ama elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin kuvvetinin bilincinde sahaya çıkacağız, ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Daha önce İngiltere Premier Lig'de forma giydiğini hatırlatan Emre, şunları kaydetti:
"Bu seviye, kendi ligimizin üstünde. İngiltere'de 3 sezon oynadım. Tempolu bir lig. Oyuncular, bizim ligdekilere göre daha fit ve maça kendilerini iyi hazırlıyor. Bizim takımda da bu seviyelerde oynamış çok sayıda futbolcu var. Takım ve oyuncu bazında kendimizi iyi hazırladık. Bu seviyeye hazır bir şekilde geldik. İki taraf için de zor bir maç olacak. Sahada herkes gibi elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarımı motive etme konusunda kendimi kaptırdığım dönemler oluyor ama arkadaşlarım da yıllarca bu seviyede oynamış ve bunun bilincindeler."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.