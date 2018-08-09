Fenerbahçe'nin daha önce de ilgilendiği öne sürülen Leicester City'nin golcü oyuncusu Islam Slimani ile ilgili Sky Sports'tan gündem yaratacak bir iddia geldi.

Premier Lig kulübüne yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Sarı Lacivertliler'in Cezayirli golcüyü bir yıllığına kiralamaya çok yakın olduğu belirtildi.





Leicester'ın 2016 yazında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Slimani, geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'a kiralanmış ve sezon sonunda yeniden takıma geri dönmüştü.

Golcü futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.