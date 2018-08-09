Yol Durumu
  1. Galatasaray'dan Ayew bombası!

, 'nin transferini bitirmeye çok yakın

, 'den 'nin kiralanması konusunda kulübü ile anlaşmaya varmak üzere.

Fenerbahçe aradığı yıldızı Adada buldu!

'nin daha önce de ilgilendiği öne sürülen 'nin golcü oyuncusu ile ilgili 'tan gündem yaratacak bir iddia geldi.

kulübüne yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde 'in Cezayirli golcüyü bir yıllığına kiralamaya çok yakın olduğu belirtildi.

Leicester'ın 2016 yazında 'dan transfer ettiği Slimani, geçtiğimiz ocak ayında 'a kiralanmış ve sezon sonunda yeniden takıma geri dönmüştü.

Golcü futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 17:05
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