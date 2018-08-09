Fener’de ilk isyan

İki ay önce Ali Koç'un ezici bir üstünlükle Aziz Yıldırım'ı başkanlık koltuğuna indirmesiyle Fenerbahçe'de müthiş bir hava oluşmuştu. Ancak Benfica maçı, camiadaki pembe bulutları bir anda dağıttı. Belki de sezonun en önemli sınavı sonrası taraftarlar sosyal medya üzerinden Ali Koç ve yönetime ilk kez eleştiride bulundu.
SADECE GENÇLER ALINABİLDİ
Çok büyük bir destekle göreve gelen yeni yönetim özellikle transferde beklenen adımları atamadı. Sportif direktör Comolli, Ayew dışında flaş bir isme imza attıramadı. Sadece genç oyunculara yatırım yapıldı.
FORVET ALPER POTUK'A KALDI!
Comolli ilk basın toplantısında "100 oyuncuyla görüşüyoruz" dese de hayati Benfica maçına geçen sezonki kadroyla çıkıldı. Forvette Alper oynadı, 'Kocaman'ın prensi' olan Dirar yine ilk 11'de yer aldı.
"HANİ VERDİĞİNİZ SÖZLER!"
Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz "Tüm sponsorlarımız hazır" diyen Ali Koç sözünde duramadı. Fenerbahçe, Benfica maçına göğüs sponsoru olmadan çıktı. Taraftarlar "Hani verdiğiniz sözler" dedi.
SADECE GENÇLER ALINABİLDİ
Çok büyük bir destekle göreve gelen yeni yönetim özellikle transferde beklenen adımları atamadı. Sportif direktör Comolli, Ayew dışında flaş bir isme imza attıramadı. Sadece genç oyunculara yatırım yapıldı.
FORVET ALPER POTUK'A KALDI!
Comolli ilk basın toplantısında "100 oyuncuyla görüşüyoruz" dese de hayati Benfica maçına geçen sezonki kadroyla çıkıldı. Forvette Alper oynadı, 'Kocaman'ın prensi' olan Dirar yine ilk 11'de yer aldı.
"HANİ VERDİĞİNİZ SÖZLER!"
Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz "Tüm sponsorlarımız hazır" diyen Ali Koç sözünde duramadı. Fenerbahçe, Benfica maçına göğüs sponsoru olmadan çıktı. Taraftarlar "Hani verdiğiniz sözler" dedi.
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