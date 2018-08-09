Yol Durumu
  1. Zafer gecesi olsun
  2. Benfica İstanbul’da acı çekecek

hedefinde var

Bu sezon yı sırtına geçiren Sambacı performansıyla çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı

Eleştirilerin hedefinde Giuliano var
Kritik Benfica maçında taraftarları en çok hayal kırıklığına uğratan isim Giuliano oldu... Bu sezon yı sırtına geçiren Brezilyalı yıldızın performansı büyük eleştiri aldı. Giuliano'nun sorumluluk almadığını savunan taraftarlar, "Rövanşta ona çok ihtiyacımız var" dedi.
Etiketler: , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar