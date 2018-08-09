Kritik Benfica maçında taraftarları en çok hayal kırıklığına uğratan isim Giuliano oldu... Bu sezon 10 numarayı sırtına geçiren Brezilyalı yıldızın performansı büyük eleştiri aldı. Giuliano'nun sorumluluk almadığını savunan taraftarlar, "Rövanşta ona çok ihtiyacımız var" dedi.
Eleştirilerin hedefinde Giuliano var
Bu sezon 10 numarayı sırtına geçiren Sambacı performansıyla çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı
Etiketler: 10 Numara , Benfica , Eleştirilerin , Giuliano
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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