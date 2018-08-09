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Çağlar söyüncü’ye 170 milyon

İngiliz ekibi , milli futbolcu için kulübü ’a 170 milyon ’lik bir teklif yapmaya hazırlanıyor

Çağlar söyüncü’ye 170 milyon tl
İngilizler'den Çağlar Söyüncü'ye servet... ekiplerinden 'nin 'nın takımında forma giyen milli futbolcumuz için 25 milyon Pound'u (170 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi. İngilizler'in kısa süre içinde 23 yaşındaki stoperi renklerine bağlaması bekleniyor. Çağlar'ın 170 milyon 'ye Leicester'a gitmesi durumunda oyuncuyu yetiştiren Altınordu sözleşmesindeki madde gereği bonservis ücretinin %25'ini (42.5 Milyon TL) alacak.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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