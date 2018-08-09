İngilizler'den Çağlar Söyüncü'ye servet... Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen milli futbolcumuz için 25 milyon Pound'u (170 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi. İngilizler'in kısa süre içinde 23 yaşındaki stoperi renklerine bağlaması bekleniyor. Çağlar'ın 170 milyon TL'ye Leicester'a gitmesi durumunda oyuncuyu yetiştiren Altınordu sözleşmesindeki madde gereği bonservis ücretinin %25'ini (42.5 Milyon TL) alacak.
Çağlar söyüncü’ye 170 milyon tl
İngiliz ekibi Leicester City, milli futbolcu için kulübü Freiburg’a 170 milyon TL’lik bir teklif yapmaya hazırlanıyor
Etiketler: Premier Lig , Almanya , Leicester City , Freiburg , TL
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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