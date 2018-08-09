Benfica'nın Fenerbahçe önünde aldığı 1-0'lık galibiyek Portekiz basınında geniş yankı buldu. A Bola, Benfica'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı.









2. YARI İYİYDİ

A Bola, "Benfica, İstanbul'da acı çekecek" ifadesini kullandı. Record gazetesi ise golü atan Cervi'nin fotoroğrafını kullanarak, "İkinci devre futbol iyiydi. Ama daha fazla gol atılabilirdi" dedi.







CERVI FARKI

Correio da Manha gazetesi, Cervi'nin kartalları rotada tuttuğunu ifade etti. Gazete ayrıca avantajın yetersiz olduğunu da vurguladı.