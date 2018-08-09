Yol Durumu
  1. Eleştirilerin hedefinde Giuliano var
  2. Fener’de ilk isyan

’da acı çekecek

Portekiz basını, ’nın rövanşta işinin zor olacağını yazdı ve “Benfica acı çekecek” dedi...

Benfica İstanbul’da acı çekecek

Benfica'nın Fenerbahçe önünde aldığı 1-0'lık galibiyek Portekiz basınında geniş yankı buldu. A Bola, Benfica'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı.




2. YARI İYİYDİ
A Bola, "Benfica, İstanbul'da acı çekecek" ifadesini kullandı. Record gazetesi ise golü atan Cervi'nin fotoroğrafını kullanarak, "İkinci devre futbol . Ama daha fazla gol atılabilirdi" dedi.



CERVI FARKI
Correio da Manha gazetesi, Cervi'nin kartalları rotada tuttuğunu ifade etti. Gazete ayrıca avantajın yetersiz olduğunu da vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar