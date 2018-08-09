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’nun durumu belirsiz

Antrenmanda sakatlanan Sambacı’nın Lask Linz’e karşı oynayıp oynamayacağı karşılaşma saatinde belli olacak...

Adriano’nun durumu belirsiz
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan antrenmanda Negredo'nun müdahalesiyle sakatlık geçiren Brezilyalı sol kanat oyuncusu Adriano'nun durumu belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in tecrübeli oyuncuyla ilgili sağlık ekibinden sürekli bilgi aldığı öğrenilirken Adriano ile ilgili son karar maç saatinde verilecek.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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