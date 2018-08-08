Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gün akşam seansında piste çıkan Ramil Guliyev, erkekler 200 metre yarı finalinde birinci seride yarıştı.
Londra'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev, 20.33'lük derecesiyle serisini birinci sırada tamamlayarak finale kaldı.
Erkekler 200 metre final yarışı, yarın TSİ 22.05'te yapılacak.
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