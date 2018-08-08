Yol Durumu
  1. Real Madrid'in yeni transferi açıklandı!
  2. Dev maç Portekiz basınında

Son dakika... , 'nda finalde

'nda erkekler de , finale yükseldi.

Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonasında finalde

'nın başkenti 'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gün akşam seansında piste çıkan , erkekler yarı finalinde birinci seride yarıştı.

Londra'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev, 20.33'lük derecesiyle serisini birinci sırada tamamlayarak finale kaldı.

Erkekler 200 metre final yarışı, yarın TSİ 22.05'te yapılacak.

Etiketler: , , , , ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 21:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar