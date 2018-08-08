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’in çabaları işe yaramadı

F.Bahçe’nin tecrübeli ismi dün savunmada hatasız oynadı. ’in gayretine rağmen sahadan mağlup ayrıldı

Skrtel’in çabaları işe yaramadı
Fenerbahçe ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Skretel savunmanın en iyisiydi. 32. dakikada kritik bir müdahaleyle golü önleyen Sarı-Lacivertli oyuncu maçın 37. dakikasında bu kez Grimaldo'nun ortasında topu uzaklaştırmayı başardı. Yıldız oyuncu savunmada hatasız oynamasına rağmen Benfica önünde mağlup olmaktan kurtulamadı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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