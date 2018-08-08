Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Skretel savunmanın en iyisiydi. 32. dakikada kritik bir müdahaleyle golü önleyen Sarı-Lacivertli oyuncu maçın 37. dakikasında bu kez Grimaldo'nun ortasında topu uzaklaştırmayı başardı. Yıldız oyuncu savunmada hatasız oynamasına rağmen Fenerbahçe Benfica önünde mağlup olmaktan kurtulamadı.
Skrtel’in çabaları işe yaramadı
F.Bahçe’nin tecrübeli ismi dün savunmada hatasız oynadı. Skrtel’in gayretine rağmen Fenerbahçe sahadan mağlup ayrıldı
Etiketler: Fenerbahçe , Skrtel , Benfica
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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