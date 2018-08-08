UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma olduğu belirtildi.

Isınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başlayan idmanın, top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile sürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, taktik çalışma ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdmandan önce teknik direktör Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.







BEŞİKTAŞ LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 245 lira

2. kategori: 225 lira

3. kategori: 205 lira

4. kategori: 195 lira

5. kategori: 165 lira

6. kategori: 150 lira

7. kategori: 100 lira

8. kategori: 90 lira

VIP: 680 lira

1903 A-E Tribünü: 680 lira

1903 B-D Tribünü: 750 lira

1903 C Tribünü: 800 lira

Beşiktaş LASK Linz maçı 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.