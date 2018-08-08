Nwakaeme bitiyor

Trabzonspor'a Nijeryalı golcü… Burak Yılmaz ve Rodalleaga'ya alternatif olacak bir forvet arayan Bordo-Mavili yönetim, İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Anthony Nwakaeme'ye kanca attı. Trabzonspor yönetimi, bu transferde önemli bir mesafe katetti.



​NWAKAEME'DE İŞLEM TAMAM

Nwakaeme ile temasa geçen ve Trabzonspor yönetimi, Nijeryalı forvet ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-Mavililer bunun üzerine oyuncunun kulübü Hapoel Beer Sheva ile pazarlıklarına hız verdi.



1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Trabzonspor yönetimi, Anthony Nwakaeme'nin kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalmasını avantaja çevirerek oyuncuyu uygun bin bonservis bedeli ile transfer etmek için yoğun bir çaba harcıyor.



KANATLARDA DA GÖREV YAPIYOR

Fırtına'nın transferinde büyük mesafe kat ettiği 29 yaşındaki Nwakaeme, forvetin yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor. Nijeryalı golcü bir kez de Milli Takım formasını giydi.





YUNUS EMRE SEL