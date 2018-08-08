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’a A.Ordu’dan ziyaret

Altınordu Başkanı , Başkanı Orman’ı ziyaret etti

Kartal’a A.Ordu’dan ziyaret
Altınordu Kulübü Başkanı , Kulübü Başkanı 'ı ziyaret etti. Orman'ın Vodafone Park'taki makamında gerçekleşen ziyarette Özkan'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması da hediye edildi. Özkan'ın da Başkan Fikret Orman'a iki kulübün armalarının yer aldığı bir tablo takdim ettiği öğrenildi. İkili arasında dostluk rüzgarları esti.

FORMA HEDİYE ETTİ
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı ziyaret etti. Başkan Fikret Orman, Özkan'a forma hediye etti.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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