Kartal’a A.Ordu’dan ziyaret

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti. Orman'ın Vodafone Park'taki makamında gerçekleşen ziyarette Özkan'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması da hediye edildi. Özkan'ın da Başkan Fikret Orman'a iki kulübün armalarının yer aldığı bir tablo takdim ettiği öğrenildi. İkili arasında dostluk rüzgarları esti.
FORMA HEDİYE ETTİ
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı ziyaret etti. Başkan Fikret Orman, Özkan'a forma hediye etti.
FORMA HEDİYE ETTİ
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı ziyaret etti. Başkan Fikret Orman, Özkan'a forma hediye etti.
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