Emre Akbaba imzaya kaldı!

Galatasaray Emre Akbaba'nın transferinde son dakika sürprizi yaşanmazsa mutlu sona ulaştı. Bir süredir bu futbolcu için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fenerbahçe ve Başakşehir'in de transfer listesinde olan Emre Akbaba'yı bitirdiler. Emre'nin artık Galatasaraylı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
3.3 MİLYON EURO ÖDENECEK
F.Bahçe ve Başakşehir'in yaptığı teklifleri yetersiz bulduğu için reddeden Alanyaspor Yönetimi, G.Saray ile yaptığı görüşmelerden sonra bu futbolcu için 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.
ARTIK KÜÇÜK DETAYLAR KALDI
Alanya ile Galatasaray arasında artık küçük detayların kaldığı öğrenildi. Bunların giderilmesinden sonra Emre Akbaba'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre de tercihini G.Saray'dan yana kullandı.
EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK
Bir ayı aşkın bir süredir Emre Akbaba için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılı yönetimin en kısa zamanda başarılı futbolcuyu açıklaması bekleniyor. Emre anlaşmadan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
3.3 MİLYON EURO ÖDENECEK
F.Bahçe ve Başakşehir'in yaptığı teklifleri yetersiz bulduğu için reddeden Alanyaspor Yönetimi, G.Saray ile yaptığı görüşmelerden sonra bu futbolcu için 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.
ARTIK KÜÇÜK DETAYLAR KALDI
Alanya ile Galatasaray arasında artık küçük detayların kaldığı öğrenildi. Bunların giderilmesinden sonra Emre Akbaba'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre de tercihini G.Saray'dan yana kullandı.
EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK
Bir ayı aşkın bir süredir Emre Akbaba için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılı yönetimin en kısa zamanda başarılı futbolcuyu açıklaması bekleniyor. Emre anlaşmadan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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