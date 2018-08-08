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Emre Akbaba imzaya kaldı!

Cimbom, ve ’in de gündeminde olan Emre Akbaba için ile anlaşma sağladı...

Emre Akbaba imzaya kaldı!
Galatasaray Emre Akbaba'nın inde son dakika sürprizi yaşanmazsa mutlu sona ulaştı. Bir süredir bu futbolcu için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve 'in de transfer listesinde olan Emre Akbaba'yı bitirdiler. Emre'nin artık Galatasaraylı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

​3.3 MİLYON EURO ÖDENECEK
F.Bahçe ve Başakşehir'in yaptığı teklifleri yetersiz bulduğu için reddeden Yönetimi, G.Saray ile yaptığı görüşmelerden sonra bu futbolcu için 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.



ARTIK KÜÇÜK DETAYLAR KALDI
Alanya ile arasında artık küçük detayların kaldığı öğrenildi. Bunların giderilmesinden sonra Emre Akbaba'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre de tercihini G.Saray'dan yana kullandı.

EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK
Bir ayı aşkın bir süredir Emre Akbaba için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılı yönetimin en zamanda başarılı futbolcuyu açıklaması bekleniyor. Emre anlaşmadan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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