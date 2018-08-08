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’da Nagatomo sıkıntısı

Galatasaray’da Nagatomo sıkıntısı
'ın finalinde Akhisarspor'la oynadığı maçta sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun ilgili adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi.

HEDEF A.GÜCÜ MAÇI
Galatasaray sağlık heyeti Nagatomo'nun tedavisine hemen başlarken, teknik direktör , Japon sol bekin ligin ilk haftasında 11 Ağustos Cuma günü oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan etti.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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