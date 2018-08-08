Yol Durumu
  1. Emre Akbaba imzaya kaldı!
  2. Orta sahanın dinamosu Eljif Elmas!

F.Bahçe Portekiz’de -3’le sahaya çıktı

F.Bahçe Portekiz’de 4-3-3’le sahaya çıktı
Fenerbahçe Phillip Cocu dün takımını karşısında -3 sistemi ile sahaya sürdü. Giuliano'yu forvet arkasından orta sahaya çeken Cocu, en uçta ise Alper'e forma verdi.

TAM SAHA PRES
Cocu'nun sahaya sürdüğü ilk 11 rakibe ön alanda baskı uygularken, topyekün bir savunma ortaya koydu.
Etiketler: , ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar