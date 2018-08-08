F.Bahçe Portekiz’de 4-3-3’le sahaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu dün takımını Benfica karşısında 4-3-3 sistemi ile sahaya sürdü. Giuliano'yu forvet arkasından orta sahaya çeken Cocu, en uçta ise Alper'e forma verdi.
TAM SAHA PRES
Cocu'nun sahaya sürdüğü ilk 11 rakibe ön alanda baskı uygularken, topyekün bir savunma ortaya koydu.
TAM SAHA PRES
Cocu'nun sahaya sürdüğü ilk 11 rakibe ön alanda baskı uygularken, topyekün bir savunma ortaya koydu.
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