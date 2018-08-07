Yol Durumu
  1. Biz seni kaleci diye almadık
  2. Silva için acil zirve

3 haziran’da 'den öğrendi

Türkiye 3 haziran’da TAKVİMden öğrendi
TAKVİM, 3 Haziran'da Gomis krizini manşete taşımış ve Fransız yıldızın istediğini okuyucularına duyurmuştu. "Kral tarife" başlıklı haberde Fransız golcünün Çin'den astronomik teklif aldığını, yıldız oyuncunun menajerinin de Sarı-Kırmızılı yönetimle bir görüşme yapacağını yazmıştı.



Sonrasında yönetimin Gomis'e zam konusunda taviz vermediğini de sayfalarına taşıyan Takvim, Fransız yıldızla ilgili gelişmeleri anı anına takip etmişti.


Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar