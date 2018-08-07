TAKVİM, 3 Haziran'da Gomis krizini manşete taşımış ve Fransız yıldızın zam istediğini okuyucularına duyurmuştu. "Kral tarife" başlıklı haberde Fransız golcünün Çin'den astronomik teklif aldığını, yıldız oyuncunun menajerinin de Sarı-Kırmızılı yönetimle bir görüşme yapacağını yazmıştı.
Sonrasında yönetimin Gomis'e zam konusunda taviz vermediğini de sayfalarına taşıyan Takvim, Fransız yıldızla ilgili gelişmeleri anı anına takip etmişti.
Sonrasında yönetimin Gomis'e zam konusunda taviz vermediğini de sayfalarına taşıyan Takvim, Fransız yıldızla ilgili gelişmeleri anı anına takip etmişti.
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