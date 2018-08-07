SABAH'ın duayen yazarlarından Hıncal Uluç, Süper Kupa'yı Akhisarspor'a penaltı atışları sonucu kaybeden Galatasaray'ı değerlendirdi ve bir kez daha Fatih Terim'e sert eleştirilerde bulundu.

İşte Hıncal Uluç'un 'Galatasaray değil, Terim kaybetti' başlıklı yazısı...

"Hocam bu inadında devam edersen, resmi sezona iki yenilgi ile girersin. Önce Akhisar'a Süper Kupa'yı kaptırır, sonra da Lig sezonunu deplasmanda Ankaragücü mağlubiyeti ile açarsın" diye yazmıştım bu sütunlarda geçen hafta.. Birinci dediğim gerçekleşti.. Hayır!. Marifet bende değil.. Burnunun ucundaki köyü göremeyen Fatih Terim, daha doğrusu onun başını durmadan belaya sokan kör inadı olunca bunu yazmak o kadar kolay, o kadar basit ki..