2016 yılında büyük hedeflerle Beşiktaş Sompo Japan'ın başına getirilen Ufuk Sarıca ile 2 yılın ardından yollar ayrıldı.

Geride kalan sezonda Avrupa kupalarından istediği başarıyı alamayan ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne çeyrek finalde havlu atan Beşiktaş Sompo Japan'da Başkan Fikret Orman, Ufuk Sarıca'nın ve takımın performansından memnun kalmadı. 'Ya Milli Takım ya da Beşiktaş' diyen yönetime 'Milli Takımı bırakamam' diyen Ufuk Sarıca ile haftalardır süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı.

Önümüzdeki sezonda garanti kontratı olan Ufuk Sarıca'ya bir miktar verilerek fesih için son imzalar atılacak. Ufuk Sarıca'nın bu görüşmelerde ciddi fedakarlıklar yaptığı gelen bilgiler arasında.

Baş antrenör belirsizliğiyle haftalardır oyalanan siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi şu ana kadar hiç transfer yapmadı.

Kamuoyu tarafından aralarının çok iyi olduğu bilinen Başkan Fikret Orman ve Ufuk Sarıca'nın fesih sürecinde hiç konuşmadıkları süreci Cihat Kumuşoğlu'nun yönettiği son kararı ise Fikret Orman'ın verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Sompo Japan'daki ilk sezonunda takımı finale taşıyan Ufuk Sarıca ile bu şekilde yolların ayrılması sosyal medyada taraftarların tepkisine neden oldu.