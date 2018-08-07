Yol Durumu
  1. Fabri’nin yerine Kiko Casilla

ile yollarını ayırdı

2016 yılından beri Basketbol Takımı'nın başında bulunan koç ile Siyah-Beyazlı kulübün yolları ayrıldı.

2016 yılında büyük hedeflerle Sompo Japan'ın başına getirilen ile 2 yılın ardından yollar ayrıldı.

Geride kalan sezonda Avrupa kupalarından istediği başarıyı alamayan ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne çeyrek finalde havlu atan Beşiktaş Sompo Japan'da Başkan , Ufuk Sarıca'nın ve takımın performansından memnun kalmadı. 'Ya Milli Takım ya da Beşiktaş' diyen yönetime 'Milli Takımı bırakamam' diyen Ufuk Sarıca ile haftalardır süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı.

Önümüzdeki sezonda garanti kontratı olan Ufuk Sarıca'ya bir miktar verilerek fesih için son imzalar atılacak. Ufuk Sarıca'nın bu görüşmelerde ciddi fedakarlıklar yaptığı gelen bilgiler arasında.

Baş antrenör belirsizliğiyle haftalardır oyalanan siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi şu ana kadar hiç transfer yapmadı.

Kamuoyu tarafından aralarının çok iyi olduğu bilinen Başkan Fikret Orman ve Ufuk Sarıca'nın fesih sürecinde hiç konuşmadıkları süreci Cihat Kumuşoğlu'nun yönettiği son kararı ise Fikret Orman'ın verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Sompo Japan'daki ilk sezonunda takımı finale taşıyan Ufuk Sarıca ile bu şekilde yolların ayrılması sosyal medyada taraftarların tepkisine neden oldu.

Etiketler: , ,
  • 07 Ağustos 2018, Salı 08:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar