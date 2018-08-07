TFF Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran Galatasaray'da yönetim krizden çıkış yolunu buldu: Emre Akbaba! Konya'da maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarların tezahürat yaptığı Alanyaspor'un 10 numarası için İstanbul'a dönüş yolunda yöneticiler takım uçağında "Emre Akbaba'yı bir an önce transfer etmeliyiz" diyerek fikir birliğine vardı.
Emre Akbaba'dan Fenerbahçe'ye Galatasaray mesajı
Transfer döneminin gözde ismi olan Alanyasporlu Emre Akbaba, kendisine talip olan Fenerbahçe'yi Galatasaray için reddetti.
Etiketler: Emre Akbaba , Fenerbahçe , Galatasaray , Alanyaspor
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