TFF Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran Galatasaray'da yönetim krizden çıkış yolunu buldu: Emre Akbaba! Konya'da maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarların tezahürat yaptığı Alanyaspor'un 10 numarası için İstanbul'a dönüş yolunda yöneticiler takım uçağında "Emre Akbaba'yı bir an önce transfer etmeliyiz" diyerek fikir birliğine vardı.