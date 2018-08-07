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  1. Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çok sert sözler

'dan 'ye mesajı

Transfer döneminin gözde ismi olan lu , kendisine talip olan 'yi için reddetti.

TFF Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran Galatasaray'da yönetim krizden çıkış yolunu buldu: Emre Akbaba! Konya'da maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarların tezahürat yaptığı Alanyaspor'un 10 numarası için İstanbul'a dönüş yolunda yöneticiler takım uçağında "Emre Akbaba'yı bir an önce transfer etmeliyiz" diyerek fikir birliğine vardı.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 14:31
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