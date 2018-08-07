Beşiktaş'ta Serkan Reçber görevinden ayrıldı

Serkan Reçber'in açıklaması şu şekilde:

Sevgili Beşiktaşlılar,

Ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu taşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim. Beşiktaşımızın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmalarının bir parçası oldum. Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibariyla ayrılma kararı aldım. Başka Başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere, teknik heyete, geleceğin futbolcu Kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum.