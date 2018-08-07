Yol Durumu
  1. Fenerbahçe Avrupa arenasında!

Beşiktaş'ta Serkan Reçber görevinden ayrıldı

20 Haziran 2018'de Beşiktaş Futbol Gelişme ve Planlama Direktörlüğüne getirilen Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Şoke eden ayrılık!

Serkan Reçber'in açıklaması şu şekilde:

Sevgili Beşiktaşlılar,

Ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu taşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim. Beşiktaşımızın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmalarının bir parçası oldum. Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibariyla ayrılma kararı aldım. Başka Başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere, teknik heyete, geleceğin futbolcu Kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum.

  • 07 Ağustos 2018, Salı 19:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar