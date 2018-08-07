Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. 2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan Fenerbahçe, büyük özlemi dindirmek için 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak olan rövanş maçında rakibini en az 2 farklı skorla yenmek zorunda!

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda yaptığı maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

2. dakikada gelişen Benfica atağında, Gedson Fernandes'in ceza sahasının dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

24. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Vlachodimos'ta kaldı.

32. dakikada Cervi'nin sol çaprazdan şutunda, top kaleci Volkan Demirel'den döndü. Skrtel, rakip oyuncudan önce müdahale ederek meşin yuvarlağı son anda kornere attı.

39. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan gönderdiği topla Benfica ceza yayı içinde buluşan Valbuena'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+1. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Ferreyra'nın sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.





UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşısında takımını sahaya 4-3-3 dizilişiyle sürdü.

Kalede Volkan Demirel yer alırken, geri dörtlüde Isla, Neustaedter, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, önlerinde ise Giuliano, Valbuena ve Alper Potuk 3'lüsü görev aldı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Ganalı futbolcu Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Josef de Souza kart cezası, Aatıf Chahechouhe ve İsmail Köybaşı ise sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Kameni, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli ve Soldado, yedek kulübesinde şans bekledi.





BENFİCALI TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe'ye ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık 100'ü satılırken, geri kalan biletler Benfica Kulübüne devredildi.

Ev sahibi takımın taraftarları, stadı doldurdu.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.