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  1. Şoke eden ayrılık!

Nagatomo'nun sağlık durumunu açıkladı

, Akhisarspor ile oynana maçında sakatlanan 'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaraya kötü haber!

Kulübü, sarı kırmızılı futbolcu 'nun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takımın Akhisarspor ile oynadığı müsabakasında sakatlanarak yerini Lionel Carole'e bırakan Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun sakatlık durumu ile ilgili kulüp tarafından bir açıklama yayımlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen Nagatomo'nun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının 102'nci dakikasında sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen oyuncumuz Yuto Nagatomo'nun bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu, ilgili adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 19:41
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