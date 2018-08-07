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’e dişli rakip

, ’i elerse -Luzern maçının galibiyle eşleşecek

Başakşehir’e dişli rakip

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarımızdan Başakşehir 3. ön eleme turunda İngiliz takımı Burnley'le karşılaşacak. Temsilcimiz oynanacak 2 maç sonrasında Burnley'i elerse Play-Off turunda Olympiakos (Yunanistan), Luzern (İsviçre) maçının galibiyle eşleşecek.



Play-Off turunda ilk maçlar 23 Ağustos'ta rövanş karşılaşmaları ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçen takım gruplara kalacak. Olympiakos geçen sezon ligi AEK ve PAOK'un ardından 3. sırada tamamladı. Luzern ise geçen sezon İsviçre Ligi'ni Young Boys ve Basel'in ardından 3. sırada tamamlamıştı

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