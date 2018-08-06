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II, 'i kiralıyor

Hollanda kulübü II, 'tan kiralamak için işlemlere başladığı 'in bugünden itibaren antrenmanlara çıkacağını duyurdu.

Beşiktaşta flaş ayrılık!

(Eredivisie) takımlarından II, 'i 'tan kiralamak için işlemlere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aras Özbiliz'in kiralanması konusunda Beşiktaş ile dokümantasyon işlemleri aşamasında olunduğu ve 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bugünden itibaren antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

Ajax altyapısından yetişen Ermeni milli futbolcu, sonrasında Kuban Krasnodar ve 'da oynadı. Beşiktaş, 2016'nın Ocak ayında Spartak Moskova'dan 1,3 milyon avroya transfer ettiği Aras'ı, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano, 2018'in şubat ayında ise Sheriff'e kiralamıştı.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 12:10
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