Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yazdıklarını sosyal medyada paylaştı.
Kahveci'ye yaptığı paylaşımın ardından bazı Beşiktaş taraftarlarınca tepki gördü.
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yazdıklarını sosyal medyada paylaştı.
Kahveci'ye yaptığı paylaşımın ardından bazı Beşiktaş taraftarlarınca tepki gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.