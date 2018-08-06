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'den 'ı çıldırtacak paylaşım

Eski futbolcu , Başkanı 'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından Başkan ile konuşmasının mesajlarını yayınladı.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yazdıklarını sosyal medyada paylaştı.

Kahveci'ye yaptığı paylaşımın ardından bazı Beşiktaş taraftarlarınca tepki gördü.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 12:00
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