Yol Durumu
  1. Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

'ndan Gomis ile ilgili flaş sözler

Usta spor yorumcusu , dün oynanan -Akhisarspor maçının ardından maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken 'i sert sözlerle eleştirdi.

Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Sabah'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Galatasaray - Akhisarspor maçıyla ilgili ve ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Etiketler: , , , ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 12:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar