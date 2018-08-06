Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Sabah'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Galatasaray - Akhisarspor maçıyla ilgili ve ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...