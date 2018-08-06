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Mesut’a kapı açtılar

’e karşı yürüttükleri ırkçı kampanya tüm dünyadan tepki çekince geri adım attı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, “Mesut örnek bir sporcu, onu okullara davet edeceğim” dedi



Mesut Özil'in, kendisine yönelik ırkçı eleştirilere tepki göstererek Alman milli takımından ayrılmasından sonra başlayan tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Tüm dünyadan Almanya'nın ırkçılığına tepki gelince Almanlar da geri adım attı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet bir açıklama yaparak Mesut'a sahip çıktı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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