Mesut’a kapı açtılar

Özil'in, kendisine yönelik ırkçı eleştirilere tepki göstererek Alman milli takımından ayrılmasından sonra başlayan tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Tüm dünyadan Almanya'nın ırkçılığına tepki gelince Almanlar da geri adım attı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet bir açıklama yaparak Mesut'a sahip çıktı.