Mesut Özil'in, kendisine yönelik ırkçı eleştirilere tepki göstererek Alman milli takımından ayrılmasından sonra başlayan tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Tüm dünyadan Almanya'nın ırkçılığına tepki gelince Almanlar da geri adım attı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet bir açıklama yaparak Mesut'a sahip çıktı.
Mesut’a kapı açtılar
Mesut Özil’e karşı yürüttükleri ırkçı kampanya tüm dünyadan tepki çekince Almanya geri adım attı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, “Mesut örnek bir sporcu, onu okullara davet edeceğim” dedi
Mesut Özil'in, kendisine yönelik ırkçı eleştirilere tepki göstererek Alman milli takımından ayrılmasından sonra başlayan tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Tüm dünyadan Almanya'nın ırkçılığına tepki gelince Almanlar da geri adım attı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet bir açıklama yaparak Mesut'a sahip çıktı.
Etiketler: ALMANYA , Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı Erdoğan , mesut özil , re vestfalya eyalet başbakan armin laschet , kuzey re vestfalya eyalet başbakan armin
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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